2019-07-31

المتحف الوطني يدرب منسوبيه على مهارات التعامل مع الزائر

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ المتحف الوطني، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل)، برنامجاً تدريبياً بعنوان “مهارات التعامل مع الزائر المتحفي”.

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وأقيم البرنامج في مقر المتحف الوطني في الرياض على مدار أربعة أيام، وشارك فيه 90 متدربًا ومتدربة من منسوبي المتحف الوطني وموظفي الأمن.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين على التعامل الفاعل مع الزائر، من خلال محاور تدريبية متخصصة شملت أهم العناصر المرتبطة بالتعامل مع الزوار، وتحقيق فاعلية هذا التعامل، والمهارات اللازمة لعملية الاتصال.