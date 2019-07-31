، "الفلك الدولي": الجمعة غرة ذي الحجة ووقفة عرفات السبت والعيد الأحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن رؤية الهلال ممكنة يوم غد الخميس في معظم أرجاء العالم الإسلامي

ستتحرّى يوم غدٍ الخميس 1 أغسطس معظم الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة 1440 هـ.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة؛ أن ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارة إفريقيا وجنوب أوروبا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا والمحيط الأطلسي ومعظم القارتيْن الأمريكيتيْن، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من بعض الأجزاء الغربية من الأمريكيتيْن.

وقال عودة لـ "الخليج 365": حيث إن رؤية الهلال ممكنة يوم الخميس من معظم أرجاء العالم الإسلامي؛ فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، ويكون يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزوّد "الخليج 365" بالخريطة التوضيحية التي تبيّن إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 1 أغسطس؛ حيث إن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجرّدة من المناطق غير الملوّنة، وممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، وممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبل راصد متمرس، وممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

وسيقوم مركز الفلك الدولي -بمشيئة الله- بتحرّي الهلال مساء يوم غدٍ الخميس من ساحة فندق ميركيور على قمة جبل حفيت في مدينة العين، والدعوة عامة.