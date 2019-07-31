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تعرض 7 أشخاص صباح امس الثلاثاء الى اصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل الياسمين مول بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"الخليج 365" قائلا: أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت ، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه ٧ إصابات.
وقال أبو زيد: إنه: “فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري، إلى موقع الحادث، حيث وُجد ٧ إصابات: 2 اصابتان حالاتهم خطيرة، وثلاثة اصابات متوسطة، واصابتين تم إسعافها بالموقع”.
وتابع أبوزيد: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى أقرب منشأة صحية بمحافظة جدة”.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 09:20 AM
ابوزيد:باشرته 4 فرق..ثلاثة حالات متوسطة و2 اسعفت بالموقعمكة..انقلاب شاحنة يصيب 7 اشخاص أثنان منهم بحالة حرجة
تعرض 7 أشخاص صباح امس الثلاثاء الى اصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل الياسمين مول بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد لـ"الخليج 365" قائلا: أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت ، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه ٧ إصابات.
وقال أبو زيد: إنه: “فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري، إلى موقع الحادث، حيث وُجد ٧ إصابات: 2 اصابتان حالاتهم خطيرة، وثلاثة اصابات متوسطة، واصابتين تم إسعافها بالموقع”.
وتابع أبوزيد: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى أقرب منشأة صحية بمحافظة جدة”.
، مكة..انقلاب شاحنة يصيب 7 اشخاص أثنان منهم بحالة حرجة ،
المصدر : الخليج 365
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