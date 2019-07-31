محمد بن مسعود - الدمام - قال: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم. وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل. 31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 09:11 AM قال: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها Advertisements قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم. وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل. الكلمات المفتاحية ، قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم ،

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