، سقطا في بحر اليابان .. كوريا الشمالية تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 6 أيام من إطلاق اثنيْن تحذيراً لسيئول من التدريبات الأمريكية

أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، فجر الأربعاء، كانا صاروخَيْن باليستيَّيْن حلّقا على علو 30 كلم لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في البحر.

وقال المسؤول في رئاسة الأركان، إن الصاروخَيْن "حلّقا لمسافة نحو 250 كم على ارتفاع 30 كم قبل أن يسقطا في بحر الشرق"، الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

وأضاف، أنّ الصاروخَيْن أُطلقا فجراً من منطقة تقع قرب وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مشيراً إلى أنّه يتوقّع "عمليات إطلاق أخرى محتملة".

ووفق "سكاي نيوز" يأتي إطلاق هذين الصاروخَيْن بعد ستة أيام من إطلاق بيونج يانج صاروخَيْن تحذيراً لسيئول من مغبة المضي قدماً في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

من جهتها لم تؤكّد بيونج يانج في الحال إطلاق الصاروخين، كما لم تنفِ ذلك.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنّ زعيمها كيم جونج-أون؛ أشرف شخصياً على إطلاق صاروخَيْن هما عبارة عن "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكية" بهدف توجيه "تحذير رسمي" إلى كوريا الجنوبية، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان إطلاق الصاروخَيْن، الخميس، هو الأوّل من نوعه منذ اللقاء الذي عُقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ وكيم؛ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين الشهر الماضي.

واتّفق ترامب؛ وكيم؛ خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكنّ هذا الالتزام لم يُنفَّذ، في وقت حذّرت بيونج يانج في الآونة الأخيرة من أنّ العمليّة يُمكن أن تفشل إذا جرت تلك التدريبات العسكرية في أغسطس، كما هو مقرّر.

وينتشر نحو 30 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية؛ حيث يجرون سنوياً مناورات مشتركة مع عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين، في تمارين تثير استياء بيونج يانج التي تعدها تدريباً على غزو أراضيها.

ويرى الشمال أن المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية تشكّل "انتهاكاً واضحاً" للإعلان الذي وقّعه ترامب؛ وكيم؛ في أول قمة على انفراد بينهما في سنغافورة في يونيو 2018.

والتقى كيم؛ وترامب؛ مجدّداً في 30 يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح ووعدا باستئناف الحوار المتوقف منذ فشل قمتهما الثانية التي عُقدت في هانوي في فبراير الماضي.