، وجّه الملك باستضافته .. وصول المعمّر "أوهي سمري" إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، المعمّر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري (130 عاماً)؛ الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكوّنة من ستة أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وفور وصوله كان باستقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالمجيد الأفغاني؛ ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني؛ ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب.

وعبّر الحاج أوهي؛ وأفراد عائلته، عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن دوماً، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

وأعرب الحاج أوهي عيدروس؛ عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً الله أن يتقبّل حجه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما يقدمانه لخدمة حجاج بيت الله من أعمال كبيرة في أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت ابنته الحاجة سيتي رحيلا؛ بأن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته قبل أن يتوفاه الله، وأن حسن الاستقبال بالورد والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التي تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوّارها من جميع الدول.

وبيّنت حفيدته الحاجة كرسينا؛ أن شعورهم لا يُوصف؛ مشيدة بالعناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وبتفاني وإخلاص رجال الأمن في هذه البلاد المباركة.

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