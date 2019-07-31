بينها دولة عربية.. تعرّف على 6 وجهات سياحية لقضاء شهر العسل بميزانية محدودة

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قدمت شركة متخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، عدداً من الوجهات السياحية، لمَن يرغب بقضاء إجازة شهر العسل بميزانية محدودة.

وحددت شركة “ويغو” 6 وجهات سياحية، وهي:

بالي: السفر إلى هذه الجزيرة الإندونيسية مغامرة شيقة، ولا يشترط للاستمتاع بإجازتك هناك الإقامة في منتجع فاخر، ويكفي فقط الاسترخاء على الشواطئ الخلابة، ومشاهدة غروب الشمس في جو رومانسي، والتجول في غابو “أوبود”.

تايلاند: يقدم هذا البلد أكثر من خيار للزائر؛ حيث يمكنك قضاء شهر العسل في أجواء صاخبة بالعاصمة بانكوك، كما يعد وجهة جيدة لمحبي استكشاف الثقافات الدينية، كما يمكنك الاسترخاء في الجزر الاستوائية.

تايوان: رغم أنها جزيرة صغيرة، لكنها وجهة سياحية جذابة لقضاء شهر العسل مع زوجتك، وتتألف تايوان من مدن حديثة ومنتجعات ينابيع ساخنة ومناظر طبيعية جبلية، وتشتهر بالأسواق الليلية والفعاليات والأنشطة والطعام المحلي اللذيذ..، ويمكنك الذهاب لبحيرة “صن مون” أكبر بحيرات البلاد لتحصل على الراحة والهدوء.

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مصر: تحتوي مصر على الكثير من الخيارات الترفيهية المتعددة والاختبارات الجديدة،سواء كانت سياحية دينية أو تاريخية أو مناظر طبيعية، وأشهر المدن التي تجذب السياح إليها هي شرم الشيخ والغردقة ودهب وطابا ومرسى علم.

ماليزيا: معروف عنها أنها تقدم تجربتين فريدتين، هما: شبه الجزيرة الماليزية التي تجمع النكهات الهندية والصينية والماليزية، والجزيرة المشتركة مع بروناي وإندونيسيا، كما تشتهر ماليزيا ببرجي بتروناس التوأم وحديقة مركز مدينة كوالالمبور.

سريلانكا: تجتمع في هذه الجزيرة الغابات المطيرة والحياة البرية والشواطئ الطويلة الرائعة والعابد الجميلة، وإمكانية ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة، ومختلف الرياضات المائية، والتمتع بشلالات “ديفون” الساحرة.



