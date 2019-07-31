شرط غريب لتشغيل يوتيوب في سيارة تيسلا

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جهّزت شركة تيسلا سياراتها الجديدة بتقنيات فريدة على مستوى رفاهية القيادة والترفيه في الفترة الماضية، ومن بينها تشغيل نيتفليكس ويوتيوب عبر شاشات العرض الموجودة في السيارة.

وحسب ديلي ميل البريطانية، فإن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، فإن تلك التقنيات المتطورة ستكون متاحة في الموديلات الجديدة من تيسلا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكّد موسك أن التقنيات المتطورة والتي تعمل في السيارة عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، ستكون قادرة على العمل بشرط أن تتوقف السيارة بشكل كامل عن السير.

ويُنظر إلى هذا الشرط على أنه جزء من عوامل السلامة والأمان في السيارة، والتي باتت واحدة من أهم المجالات التنافسية بين العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي.

