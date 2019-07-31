بالصور..٧ إصابات بحادث انقلاب شاحنة في جدة

أُصيب سبعة أشخاص، أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل الياسمين مول بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه سبع إصابات.
وقال أبو زيد إنه: «فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997؛ هرعت أربعة فرق إسعاف، وفرقة استجابة متقدمة، بإشراف القائد الميداني محمد الشهري، إلى موقع الحادث؛ حيث وجدت سبع إصابات: إصابتين خطيرتين، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابتين تم أُسعفا بالموقع».
وأوضح أبوزيد: «قُدَّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضية إلى أقرب منشأة صحية بمحافظة جدة».
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