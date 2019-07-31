بالأسماء.. جامعة الحدود الشمالية تعلن المقبولين في برامج الماجستير

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بالجامعة للعام الجامعي 1440-1441هـ.

وأضافت الجامعة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن أسماء المقبولين في برامج الماجستير لتخصصات «اللغة العربية، والمناهج وطرق التدريس، والفيزياء» تشمل الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440/1441هـ.

وأشارت الجامعة إلى اجتياز المقبولين الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وأهابت عمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17/12/1440هـ إلى 28/12/1440هـ .

ونوهت الجامعة، بأنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط، ويمكن متابعة أسماء المقبولين عبر الرابط: