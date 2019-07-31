سياسي / وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة إلى بولندا



وارسو 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم زيارة للعاصمة البولندية وارسو تستغرق يومين.

و سيناقش ماس خلال الزيارة العلاقات البولندية الألمانية مع الرئيس البولندي أندريه دودا وكذلك مع وزير الخارجية جاسيك تشابوتوفيتش.

// انتهى //

07:31ت م

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