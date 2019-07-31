السعودية اليوم / دعوي الطائف ينظم درسا بعنوان " الدروس المستفادة من الحج"



الطائف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

ينظم مكتب الدعوة بالطائف يوم الأحد القادم سلسلة من الكلمات الوعظية والدينية مع حلول موسم الحج عن العديد من أنواع الدروس المستفادة من الحج للشيخ ناصح المرزوقي البقمي بجامع بن سند عقب صلاة المغرب .

وتأتي هذه الكلمات الوعظية والدينية ضمن مناشط المكتب الدعوية والدينية لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ، لتبصير الناس بأمور دينهم .

// انتهى //

07:21ت م

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