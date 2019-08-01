المجلس العسكري يبدأ هيكلة جهاز الأمن الوطني

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان قرارا بتعديل أسم جهاز الامن والمخابرات الوطني إلى أمس المخابرات العامة، واجريت تعديلات على بعض المواد في قانونه.

جاء القرار بموجب مرسوم دستوري رقم (33) لسنة 2019م المسمى بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019م.

من جانبه قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

واضاف إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

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