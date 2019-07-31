الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن طرح عدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة. وقالت أن الوظائف بمسميات : أخصائي أطفال – أخصائي جلدية – أخصائي باطنية – أخصائي أنف وأذن وحنجرة – أخصائي نساء وولادة – أخصائي طب أسرة – أخصائي عيون . Advertisements ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تحدد لاحقاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط. وعلى من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) على البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ ولمدة 5 أيام.

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