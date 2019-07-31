شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لمطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا عن الاستجابة لحالات الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عقدت إدارة الدفاع المدني ورشة عمل بقاعة شيخ جعفر جمل الليل في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، تحت عنوان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في الحج.

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وجاء محتوى الورشة التي حاضر خلالها المقدم هاني عطار، حيث استهل الحديث بتعريف المخاطر، ومن ثم عرج على أنواع الأخطار، وكذلك أهمية التوعية المسبقة، وما ينتج عنها، منوها الى مصادر الخطورة، مستعينا بعرض مرئي تمحور بين الشرح والتمثيل، فصل أهمية تقدير المخاطر، والتهيؤ لمواجهة الأخطار، وتقييمها، إضافة لاستراتيجية سرعة الاستجابة، وكيفية التعامل مع الخطر، مهما كان نوعه

وتأتي هذه الورش ضمن برامج ادارة الدفاع المدني للتوعية قبيل انطلاق موسم الحج لعام 1440هـ.

وبين فاضل قراز رئيس الطوارئ والسلامة بالمؤسسة حرص الجميع على الاستفادة من هذه الورش لرفع مستوى الأداء في هذا القطاع.