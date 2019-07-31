طريقة التسجيل في موقع أبشر على موقع وزارة الداخلية بالتفصيل .. الخطوات بطريقة سهلة

إليكم اعزاءنا زوار موقعنا الكرام طريقة التسجيل في نظام أبشر اإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك ليتمكن المواطنين من إنجاز كل المهام الحكومية التي يريدونها من خلاله، فيمكنهم تحقيق الاستفادة القصوي من خدماته، لذا نرصد لكم طريقة تسجيل الدخول فيه بشكل تفصيلي.

الغرض من إنشاء نظام أبشر :

أطلقت وزارة الداخلية السعودية نطام أبشر وذلك بغرض دعم الشعب السعودي بالطرق الحديثة والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي طرأت على المنطقة العربية بأكملها، فضلاً عن تنفيذ كل الخدمات إلكترونياً وإنهاء البعض الآخر إلكترونياً، فالمتعارف عليه أن الذهاب للمؤسيات الحكومبة لإنجاز أي إجراء يستغرق وقت طويل للغاية، وهنا نصد لكم بعض الخدمات التي يقدمها نظام أبشر :

استخراج جوازات السفر للتابعي الدول الخليجية.

يمكن أنهاء كل الامور المتعلية بالأقامة داخل أراضي السعودية وموعد تجديدها.

الاستعلام عن مخالفات المرور وكل ما يتعلق بالجوازات، لذا نوصيكم بالتسجيل في نظام أبشر حتى تستفيدوا من خدماته.

كيفية التسجيل في “أبشر” :