طريقة التسجيل في موقع أبشر على موقع وزارة الداخلية بالتفصيل .. الخطوات بطريقة سهلة

إليكم اعزاءنا زوار موقعنا الكرام طريقة التسجيل في نظام أبشر اإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك ليتمكن المواطنين من إنجاز كل المهام الحكومية التي يريدونها من خلاله، فيمكنهم تحقيق الاستفادة القصوي من خدماته، لذا نرصد لكم طريقة تسجيل الدخول فيه بشكل تفصيلي.
الغرض من إنشاء نظام أبشر :
أطلقت وزارة الداخلية السعودية نطام أبشر وذلك بغرض دعم الشعب السعودي بالطرق الحديثة والاستفادة من الثورة التكنولوجية التي طرأت على المنطقة العربية بأكملها، فضلاً عن تنفيذ كل الخدمات إلكترونياً وإنهاء البعض الآخر إلكترونياً، فالمتعارف عليه أن الذهاب للمؤسيات الحكومبة لإنجاز أي إجراء يستغرق وقت طويل للغاية، وهنا نصد لكم بعض الخدمات التي يقدمها نظام أبشر :
- استخراج جوازات السفر للتابعي الدول الخليجية.
- يمكن أنهاء كل الامور المتعلية بالأقامة داخل أراضي السعودية وموعد تجديدها.
- الاستعلام عن مخالفات المرور وكل ما يتعلق بالجوازات، لذا نوصيكم بالتسجيل في نظام أبشر حتى تستفيدوا من خدماته.
كيفية التسجيل في “أبشر” :
- أولاً، يتم فتح موقع نظام ابشر الألكتروني من هنا، ومن ثم يتم الضغط على ايقونة مستخدم جديد.
- ثانياً، يتم كتابة كل البيانات المطلوبة على الشاشة أمامك بشكل صحيح مثل رقم الهوية والبريد الألكتروني وكل البيانات الشخصية.
- ثالثاً، يرسل لك موقع أبشر رسالة على هاتفك المحمول تحمل الكود الخاص بتفعيل الاشتراك، فقط كل ما عليك هو القيام بكتابته في المكان المخصص لذلك.
- رابعاً، بعد مراجعة كل البيانات يقوم الفرد بالضغط على زر موافق، وبهذا تكون قد تمكنت من التسجيل في البرنامج.
- خامساً، يمكنك طباعة نسخة من هذا الاشتراك وتوقيعها بإسمك الثلاثي والذهاب لأقرب مؤسسة حكومية تابعة لك لتفعيل الاشتراك.