شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘فيديو’’ مثير لـ‘‘مريام فارس’’ على شاطئ البحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شاركت النجمة ميريام فارس الجمهور فيديو جديد لها من أجواء الإجازة الصيفية التي تقضيها داخل أحد المنتجعات ، بدت فيه وهي تستلقي على شاطئ البحر وتضع قبعة كبيرة من القش أخفت جسدها .

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وحاز الفيديوالذي تحفظ "ناس تايمز" عن نشره، على إعجاب عدد كبير من محبي ميريام الذين انهالوا عليه بالتعليقات الإيجابية حيث لفت البعض إلى العفوية الكبيرة التي تتسم بها النجمة اللبنانية ، بينما هاجمها البعض باعتبار أنها قامت بالتقاط الفيديو وهي تتخذ وضعية كشفت عن ساقيها .

وكانت ميريام فارس تألقت قبل أيام بجلسة تصوير طغى عليها اللون الأبيض ، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً بقصة مفتوحة على الصدر نسقته مع ماكياج بتدرجات الألوان الترابية ، وزينت الإطلالة باكسسوارات فضية اللون .