فيديو وصور: أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر الأمير بندر بالرياض أمس (الثلاثاء) المعزين من الأمراء، والعلماء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموعاً من المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

كما حضر العزاء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنى بمملكة البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مبعوثا ملك البحرين، إلى جانب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم آل سعيد مبعوث السلطان قابوس.

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