تصل إلى 25 ألف ريال.. تعرّف على غرامات قرار حظر التدخين في أماكن العمل

كشف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي اعتمده وزير العمل، أن غرامات عدم الالتزام بالقرار تصل إلى 25 ألف ريال. وأوضح أن القرار يشمل كافة المنشآت التابعة لنظام العمل في جميع أماكن العمل، من قاعات ومكاتب ومصانع ومستودعات وغرف الطعام والمصاعد ودورات المياه والممرات المؤدية لأماكن العمل ووسائل النقل المستخدمة في العمل.

ووضع الدليل عدة اشتراطات في حال وضع مساحة مخصصة للتدخين، ومنها أن تكون في الهواء الطلق وبسقف من الأعلى وتبعد 15 مترا عن منافذ الدخول والخروج، ويُلتزم بعدم توفير أي خدمات من الطعام والشراب أو وسائل التسلية أو التكييف. وتُطبق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار كالتالي: