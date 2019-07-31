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غادر معمّر إندونيسي، اليوم الثلاثاء، مطار سوكارنو هاتا الدولي في العاصمة جاكرتا متوجّهاً وعائلته إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لتأدية مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
من جانبه، ودّع سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، المعمر الإندونيسي الحاج “أوهي عيدروس سمري” البالغ من العمر 130 عامًا وعائلته المكوّنة من 6 أفراد في مطار سوكارنو هاتا الدولي. كما وقف السفير عصام الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج أوهي وعائلته، الذين وجّه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم خلال موسم حج هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. معمّر إندونيسي عمره 130 عاماً وعائلته في ضيافة برنامج خادم الحرمين للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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