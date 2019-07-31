

طوكيو 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أعربت وزارة الدفاع اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ هو أمر مؤسف للغاية.

وأضافت الوزارة أنه إذا تبين أن الصواريخ هي صواريخ باليستية، فإن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت اليابان أن المقذوفات التي أطلقت من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية لم تصل إلى المياه اليابانية.

// انتهى //

04:14ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تصف إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بأنه أمر مؤسف للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.