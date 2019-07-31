السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أطفال أفغان جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار



كابل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

لقي ثلاثة أطفال أفغان مصرعهم وأصيب عشرات الأشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان اليوم.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن العبوة الناسفة انفجرت بينما كان يقوم مجهول بزرعها على جانب الطريق في سوق بمنطقة سبين بولداك التي تتشارك الحدود مع باكستان.

وذكرت شرطة قندهار أن 23 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار، من بينهم ستة أطفال.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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04:03ت م

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