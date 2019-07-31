شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المعمر الإندونيسي البالغ 130 عاماً إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل المعمر الأندونيسي البالغ من العمر ١٣٠عاماً اليوم (الأربعاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإستضافته لأداء مناسك الحج. وصل المعمر الأندونيسي البالغ من العمر ١٣٠عاماً اليوم (الأربعاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإستضافته لأداء مناسك الحج. واستقبل موظفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي المعمر الإندونيسي بباقات الورود والهدايا.



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