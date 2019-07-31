شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طلب أمير منطقة عسير من أحد أفراد شرطة تنومة مقابلته في مكتبه ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير) دعا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز العريف بشرطة محافظة تنومة حسن صالح الشهري بمراجعته صباح غداً لتكريمه، إذ لاحظ عليه أثناء متابعة الأمير سير العمل عبر كاميرات النقل بغرفة العمليات قيافته الممتازة ومظهره الحسن. ووجه أمير منطقة عسير مدير الشرطة بتقديم الشكر للعريف حسن الشهري ولمديره المقدم عبدالله محمد الأحمري، على أن يمرر مقطع الفيديو لجميع الزملاء الضباط والأفراد بشرطة المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا طلب أمير منطقة عسير من أحد أفراد شرطة تنومة مقابلته في مكتبه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.