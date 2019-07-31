محمد بن مسعود - الدمام - بدأ العمل به في رجب الماضي بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات. وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ . هيئة تطوير مكة تعلن الانتهاء من مشروع جسر المشاة بمشعر منى هادي العصيمي الخليج 365 2019-07-31 أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات. وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ . Advertisements 31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 01:26 AM بدأ العمل به في رجب الماضي بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات بدأ العمل به في رجب الماضي بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الانتهاء من أعمال مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى واستئناف سير المركبات، حيث يهدف المشروع إلى فصل حركة المشاة عن المركبات. وكانت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قد أغلقت جسر الملك عبدالله بمكة لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله من تاريخ 20 رجب 1440 هـ . ، هيئة تطوير مكة تعلن الانتهاء من مشروع جسر المشاة بمشعر منى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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