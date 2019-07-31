نقدم لكم خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر نظام ” أبشر” بالمملكةالعربية السعودية

نظام أبشر هو عبارة عن إلكتروني قامت بتأسيسة الحكومة السعودية وذلك ليتمكن المواطنين من إنجاز العديد من المهام بدلاً من إهدار الوقت والجهد، ومن أبرزها تجديد بطاقات الهوية الوطنية من خلال نظام أبشر ، وفيما يلي نقدم لكم كيفية تجديد بطاقات الهوية من خلال هذا النظام.

خطوات نظام أبشر لتجديد بطاقة الهوية الوطنية :

نتعرف معكم سوياً على خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر نظام أبشر الألكتروني الذي يقدم العديد من الخدمات في عدد من الوزارات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة من الرؤية المستقبلية التي وضعتهاالمملكة والتي تعرف باسم رؤية 2030.

أولاً، يدخل المواطن على الموقع الرسمي الخاص بنظام أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية من خلال هذا الرابط. ثانياً، يتم اختيار حجز موعد من خلال قائمة الأحوال المدنية. ثالثاً، سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية لنظام أبشر، فعليك اختيار “أبشر الأفراد”، ومن ثم يتم الضغط على الأحوال المدنية. رابعاً، من المفترض أن تظهر لك صفحة خاصة بحجز الموعد، حينها يتوجب عليك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الأقامة، فضلاً عن إدخال العديد من البيانات الأخرى منها نوع التقويم والتاريخ الميلادي والرمز المائي ومن ثم يتم الضغط على زر “التحقق من البيانات”. خامساً، سيقوم الموقع بعدها بتحديد موعد معين لتتمكن من الذهاب فيه لتجديد الهوية.

رابط موقع أبشر الإلكتروني :

من هنا يمكنكم أعزاءنا القراء الدخول على موقع أبشر الإلكتروني لتممكنوا من الاستعلام عن اي خدمة تقدمها الوزارة في غضون ثوانِ قليلة.