أخبار الطقس | توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء

نتابع معكم أخبار الطقس في السعودية اليوم الأربعاء،وفق التوقعات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل صورة عامة عن حالة المناخ في المملكة، كذلك تنبؤات درجات الحرارة في عدة مدن أبرزها الطقس في الرياض العاصمة والطقس في مكة المكرمة والطقس في المدينة المنورة، ويتميز الطقس والمناخ في السعودية بالتطرف الشديد، نتيجة الموقع الجغرافي ضمن نطاق الصحراء الكبرى.

توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية السعودية فإن طقس اليوم المتوقع يكون على النحو التالي

سماء صحو إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير قد تمتد الى الباحة ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة نجران. Advertisements

تنبؤات درجة الحرارة اليوم في المدن السعودية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مجموعة من أشهر المدن السعودية كانت على النحو التالي