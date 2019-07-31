السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق عدة مقذوفات



سيئول 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أطلقت كوريا الشمالية اليوم عدة مقذوفات لم يتم تحديد نوعها.

وقالت رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أُطلقت من شبه جزيرة هودو في إقليم هامجيونج الجنوبي على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وأضافت الرئاسة أنها تراقب الوضع تحسبًا لإطلاق مزيد من المقذوفات كما أنها اتخذت وضعية الاستعداد.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "نحن على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسنراقب الوضع".

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