نائب ميركل: خفض التصعيد في الخليج أمر بالغ الأهمية

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس، إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقًا لما جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه.

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وقال شولتس لمجموعة فونكه: ”هدف كل الساسة المسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر… خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية“.

ويحل شولتس محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء؛ لوجودها في عطلة. وقال: إن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.