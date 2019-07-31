شكرا لقرائتكم خبر عن 10% زكاة البنوك من صافي أرباحها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت النتائج الربعية لبنكي الراجحي والرياض تعديلاً محاسبياً في طريقة احتساب الزكاة، فبدءا من الربع الثاني من العام الحالي، ستُستحق الزكاة بشكل ربعي، مع إثباتها في قائمة الدخل الموحد، وخصمها من الأرباح الفصلية، بدلاً من خصمها نهاية السنة من حقوق المساهمين. ووفقاً لبيانات مصرف الراجحي، بلغت الزكاة 575 مليون ريال في النصف الأول من 2019. وبلغت زكاة بنك الرياض 330 مليوناً في الفترة نفسها، لتبلغ نسبة الزكاة من صافي الأرباح 10%.

كشفت النتائج الربعية لبنكي الراجحي والرياض تعديلاً محاسبياً في طريقة احتساب الزكاة، فبدءا من الربع الثاني من العام الحالي، ستُستحق الزكاة بشكل ربعي، مع إثباتها في قائمة الدخل الموحد، وخصمها من الأرباح الفصلية، بدلاً من خصمها نهاية السنة من حقوق المساهمين. ووفقاً لبيانات مصرف الراجحي، بلغت الزكاة 575 مليون ريال في النصف الأول من 2019. وبلغت زكاة بنك الرياض 330 مليوناً في الفترة نفسها، لتبلغ نسبة الزكاة من صافي الأرباح 10%.

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