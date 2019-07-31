خاب مسعاهم.. وحبطت أعمالهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، رويترز (واشنطن) أكد متابعون للشأن السعودي في الولايات المتحدة أن مصير كل المؤامرات التي تستهدف

أكد متابعون للشأن السعودي في الولايات المتحدة أن مصير كل المؤامرات التي تستهدف السعودية هو الفشل، خصوصاً الأطراف المناوئة للسعودية في الكونغرس الساعية لمعاقبة المملكة بشتى السبل. فبعدما أحبط فيتو رئاسي مسعى لمناهضي السعودية في الكونغرس لحظر بيع الأسلحة للمملكة، وسبقه إحباط قرار نيابي لوقف المساعدات الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية لكنس آثار إيران من اليمن؛ فشل مجلس الشيوخ الأمريكي (الإثنين) في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب ضد تشريع صادق عليه الكونغرس لمنع بيع أسلحة للسعودية. وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى غالبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي. وصوت 5 من الأعضاء الجمهوريين، وعددهم 53، لصالح إبطال الفيتو، فيما امتنع 15 عضواً عن التصويت. وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لإبطال الفيتو الذي استخدمه ترمب أيضا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية. ويقول ترمب إن قَطْعَ مبيعات السلاح للسعودية سيقوِّض علاقات واشنطن بحليف قديم، وسيضر بقدرتها التنافسية.

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