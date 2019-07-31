شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بلبنان يسلّم تأشيرات الحج لضيوف «الشؤون الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، أمس (الثلاثاء) في مقر السفارة ببيروت، وفداً من ضيوف وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد.

وسلّم السفير بخاري، خلال اللقاء بحضور رئيس القسم القنصلي سلطان السبيعي، تأشيرات الحج للعام 1440هـ إلى الضيوف، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وتوجّه الوفد بالشكر إلى قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، معربين عن امتنانهم للدعوة التي وجهتها إليهم الوزارة.