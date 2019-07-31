شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أمن الحج: طوق حول مكة والمشاعر لمنع المخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد القرني، أن أمن الحجاج خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن يتم السماح بتعكير صفو ضيوف الرحمن فكل الإمكانيات تم توفيرها لنجاح هذه الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج أمس (الثلاثاء) في مشعر منى: «هناك طوق أمني محيط بالعاصمة المقدسة لسد جميع الثغرات مع محاسبة جميع المخالفين الذين يتجاوزون كافة أنظمة الحج».

وأضاف اللواء القرني انه تم اعتماد الخطة العامة المكونة من 3 مراحل، وهي الأمنية، والمرورية، والتنظيمية، مبينا أن جميعها تعمل على إدارة الحشود في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطط المساندة لتهيئة الأجواء وإدارة الحركة والمركبات، باستخدام التقنية والمتابعة الجوية لضمان نجاح مراحل الخطة، إضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف كاميرا ذات جودة عالية تُغطي كل مواقع الحجاج في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، لنقل أدق التفاصيل والاهتمام التام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن.

واكد أن مخالفي الحج من مواطنين أو مقيمين ستطبق بحقهم الأنظمة بكل حزم وصرامة ولن يتمكنوا من الوصول إلى المشاعر المقدسة.

وحول الافتراش من قبل الحجاج النظاميين، بين اللواء القرني أنه يتم استدعاء وزارة الحج والعمرة لمباشرة الحالة وتوجيههم إلى مخيماتهم ومحاسبة المطوف إن ثبت وجود قصور منه، مشيرا إلى أن هناك أجهزة إلكترونية للتحقق من شخصية الحاج ونظاميته في المشاعر المقدسة ومن يتضح بأنه لا يحمل تصريح حج سيتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات.

فيما توقع نائب قائد قوات أمن الحج قائد قوات أمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد الأحمدي، أن يبلغ التردد اليومي على المسجد الحرام خلال أيام الحج 5 ملايين في أوقات الصلوات الخمس، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام تصل إلى مليون ما بين معتمر ومصل في الحرم والتوسعة السعودية الثالثة والساحات.

وأضاف «الخطة تتضمن توزيع الكثافة البشرية على كافة أرجاء المسجد الحرام بما فيه الطواف والمسعى لضمان انسيابية الحركة ودخول وخروج الحجاج والمصلين بكل يسر وسهولة»، منوها إلى أن الطاقة الاستيعابية للطواف تبلغ 105 آلاف طائف في الساعة موزعة على أدوار الطواف الخمسة منها 30 ألف طائف في الصحن و10500 طائف في الدور الأرضي و28500 طائف في الدور الثاني و2000 طائف في الدور المخصص للعربات و36500 طائف في السطح، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمسعى مطابقة للطاقة الاستيعابية للمطاف.

Advertisements

وبين اللواء الأحمدي أن الخطة تقوم على 3 جوانب رئيسية هي: تنظيمية، أمني وإنسانية، مشيرا إلى أن الجميع جاهز لتنفيذ المهمات الموكلة لهم بكل دقة وتفان وإخلاص.

وأفصح مساعد قائد قوات الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، عن منع وإعادة 267 ألف شخص و114 ألف مركبة حتى الآن، مبينا أن المرحلة الثانية من الخطة قبل يومين وتتمثل في منع كافة الحجاج من السعوديين أو الخليجيين أو المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة إلا بوجود التصريح النظامي للحج موضحا أنه تم خلال هذه المرحلة ضبط 59 مخالفا و6 ناقلين للحجاج تم تبصيمهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة يوم 5 ذي الحجة، ولن يسمح بدخول المركبات التي لا تحمل تصريحا موثقا في موقع المرور الإلكتروني الذي تم ربطة وتطويره هذا العام، منوها إلى أنه تم إضافة جسر بمشعر عرفات هذا العام ليساهم في نقل الحجاج وينقل عبره قرابة 800 ألف حاج.

إعادة 267 ألف مخالف و114 ألف مركبة

5 آلاف كاميرا

ذات جودة عالية تُغطي مواقع الحجاج

برنامج إلكتروني للتأكد من نظامية السيارات بالمشاعر