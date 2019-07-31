شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، 5 خدمات جديدة منها الشكوى الإلكترونية التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات، كما تتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء، إذ كان على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً وهو الإجراء الذي أنهته خدمة الشكاوى الإلكترونية، كما تم ربط الخدمة مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة «أبشر»، والتقدم بشكواه إلكترونياً ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.

وعلى الصعيد ذاته، دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة «موارد» التي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة «إثراء» لتدريب الموظفين التي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.