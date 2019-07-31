شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد (الخميس).

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، أبدت فيه رغبتها إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد. وأضافت «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وقالت «تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين».