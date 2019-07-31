شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى للحج والعمرة لخدمة ضيوف البيت الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، الذي يهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب، وذلك خلال ترؤس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع المجلس.

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات ذات العلاقة كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، مثمنا الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة موضوعات عدة، من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة، يتم خلاله بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف البيت الحرام، إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها، وكذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة، واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين. وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها، والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز. وجرت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وتطوير القرى والمراكز وتنميتها. ووافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.