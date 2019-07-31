شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يتفقد خدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

يتفقد أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين، منذ بدء عملها في الـ 15 من الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وبمتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخدمة ضيوف الرحمن، منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وأكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن. ولفت إلى حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج، في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة.

ونوه بما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.