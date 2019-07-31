وداع حافل للمعمر الإندونيسي في جاكرتا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جاكرتا) ودّع سفير المملكة العربية

ودّع سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا أمس (الثلاثاء) المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري (130 عاما)، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافته وعائلته خلال موسم حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. ووقف السفير الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج أوهي وعائلته المكونة من 6 أشخاص، حيث سيغادرون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ليؤدوا مناسك الحج، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

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