شكرا لقرائتكم خبر عن براً وبحراً وجواً.. 1168203 حجاج وصلوا السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس 1168203 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو وصل إلى 1095584 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 60886 حاجاً، وعبر البحر 11733 حاجاً، بزيادة 110327 حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10% تقريباً.

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس 1168203 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو وصل إلى 1095584 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 60886 حاجاً، وعبر البحر 11733 حاجاً، بزيادة 110327 حاجاً عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10% تقريباً.

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