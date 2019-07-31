شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف حاج وحاجة يستفيدون من «ترافد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

تواصل وحدة العمل التطوعي بجامعة طيبة «ترافد» تقديم المبادرات التطوعية في موسم الحج لضيوف الرحمن، إذ بدأت الأسبوع الماضي حملة «تكامل» عبر 109 طالبات من الجامعة في تنظيم الحجاج، ومساعدة كبار السن في المسجد النبوي الشريف، وذلك بالتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين.

وأكد المشرف العام على وحدة العمل التطوعي بجامعة طيبة عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي، أن الحملة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة حجاج البيت الحرام.

وبين أن عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن 200 ألف حاج وحاجة، إذ قدمت الحملة 1000 عربة لكبار السن، لافتاً إلى أن الطالبات بدأن العمل في 19/ 11/ 1440، ويستمر حتى 7/ 12/ 1440. وبين أن الطالبات أخذن على عواتقهن خدمة زوار الروضة الشريفة مؤديات بذلك واجب الحب لضيوف الرحمن الذي أخذ في التنامي من بداية العمل، الأمر الذي دفعهن إلى الالتزام والانضباط في العمل. ونوه الحربي إلى أن الجامعة هيأت الطالبات من خلال التدريب على العمل التطوعي، وإرشادهن لأهم بنود العمل التطوعي، ومعرفة حقوقهن، وواجباتهن.