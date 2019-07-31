شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر من سماسرة تأشيرات الحج المزيفة والأدوية المحظورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

حذرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي في مصر مواطنيها البسطاء من الوقوع في فخ التأشيرات المزيفة التى يقوم بها بعض السماسرة والوسطاء عبر مواقع التواصل بإعلانات عن تخفيضات للاحتيال على المواطنين وإقناعهم بأنها تأشيرات حج صحيحة، مستغلين رغبة الآلاف في أداء الشعيرة. وقالت المؤسسة فى بيان أمس (الثلاثاء) إن هناك تعاونا كاملا بين حكومة المملكة ومصر ممثلة في وزارة الداخلية والتضامن والسياحة في تنظيم موسم الحج، والخروج به بلا مشكلات. وأكدت أن استغلال البعض للبسطاء الذين لا يعرفون الفرق بين تأشيرة الحج الصحيحة وغيرها يعد جريمة، مؤكدة أن هناك يقظة تامة من جانب الأجهزة الأمنية بالمطارات وكافة المنافذ البحرية والبرية لإحباط أي تأشيرة حج غير موثوق فيها.

وفى سياق متصل، أكدت المؤسسة منع الأدوية المحظور اصطحابها مع الحجاج تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن تصل إلى السجن لسنوات عدة. ومن بين المحظورات أدوية الترامادول ومشتقاته، وأدوية زانكس، وليراكس، وبروزلام، والأدوية المهدئة، مع ضرورة حمل روشتة أو تصريح بأي دواء آخر يتم حمله.

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من جانب آخر، أصدر رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي قراراً وزارياً بإنشاء بوابة إلكترونية أطلق عليها «بوابة العمرة المصرية»، تشرف عليها وزارة السياحة. وستتم من خلالها كل إجراءات العمرة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة أخيراً.

وأعلن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أحمد إبراهيم، أن بوابة العمرة المصرية ستنطلق بشكل رسمى للمرة الأولى في 16 أغسطس القادم، موضحاً أن الموقع سيتضمن ضوابط العمرة التي تعتمدها وزارة السياحة كل عام، وكذلك برامج الشركات وعروض الفنادق في المملكة وحجز الطيران، والشركة ستكون مسؤولة عن إدخال اسم المعتمر وبياناته والبرنامج الذي اختاره، وأن كل الإجراءات ستتم عبر البوابة الإلكترونية المربوطة بمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن قرار إنشاء بوابة العمرة سيؤدي إلى تصفية نهائية لمشكلات العمرة بمختلف مراحلها، على أن يقتصر العمل من خلال تلك البوابة على الشركات المعتمدة والمصرح لها بالعمل في العمرة، والالتزام بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة.