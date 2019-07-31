شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تُكافح التدخين.. وتطرح منافسة لتركيب «غرف للمدخنين»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

في وقت تبذل وزارة الصحة جهوداً حثيثة في مكافحة التدخين، إلا أنها أعلنت مؤخراً عن طرح منافسة توفير وتركيب غرف خاصة للمدخنين في مباني الوزارة.

وجاء الإعلان عن المنافسة عبر منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية حيث حُدد 28 من شهر ذي الحجة القادم موعداً لفتح المظاريف.

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"الخليج 365" بعثت استفسارا لإدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة (قبل يومين) عن الخطوة التي قامت بها إلا أنه لم يصل الرد حتى إعداد الخبر.

يذكر أن وزارة الصحة تبذل جهودها في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان. كما فعّلت «الصحة» أنشطة ومهمات عيادات الإقلاع عن التدخين التي تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن وجود المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

وأعلن برنامج مكافحة التدخين مؤخراً، أنه بلغ عدد المقلعين عن التدخين من خلال عيادات مكافحة التدخين في مناطق المملكة 11441 مقلعا خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك من خلال العلاج السلوكي المعرفي والأدوية المساعدة على التخلص من إدمان النيكوتين.