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رصدت عدسة "الخليج 365" خلال جولة ميدانية مصوَّرة جهود رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن على امتداد طريق السيل السريع بمركز الضبط الأمني بسبوحة التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، زارت "الخليج 365" رجال الأمن في مواقع عملهم، واطلعت على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج من خلال انسيابية دخولهم مكة، في ظل تزايد تدفق باصات الحجاج إلى مكة المكرمة، إضافة إلى المركبات الأخرى المصرح لها بدخول العاصمة المقدسة.
يُشار إلى أن كل القوات الأمنية على أتم الاستعداد لضمان حج آمن من كل النواحي، وأن الأجهزة الأمنية بكل تجهيزاتها وإمكاناتها ستكون في خدمة هذا الركن العظيم، وخدمة ضيوف الرحمن الكرام، ولن تسمح بتعكير أجوائه، أو مخالفة تنظيماته.
ويتم التعامل مع المخالفين أو القادمين من دون تصاريح حج، أو الناقلين للحجاج المخالفين، بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 01:59 AM
لتسهيل تدفُّق الحجاج وضَبْط المخالفين ممن لا يحملون تصاريح نظاميةشاهد.. "الخليج 365" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بـ"سبوحة"
رصدت عدسة "الخليج 365" خلال جولة ميدانية مصوَّرة جهود رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن على امتداد طريق السيل السريع بمركز الضبط الأمني بسبوحة التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، زارت "الخليج 365" رجال الأمن في مواقع عملهم، واطلعت على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج من خلال انسيابية دخولهم مكة، في ظل تزايد تدفق باصات الحجاج إلى مكة المكرمة، إضافة إلى المركبات الأخرى المصرح لها بدخول العاصمة المقدسة.
يُشار إلى أن كل القوات الأمنية على أتم الاستعداد لضمان حج آمن من كل النواحي، وأن الأجهزة الأمنية بكل تجهيزاتها وإمكاناتها ستكون في خدمة هذا الركن العظيم، وخدمة ضيوف الرحمن الكرام، ولن تسمح بتعكير أجوائه، أو مخالفة تنظيماته.
ويتم التعامل مع المخالفين أو القادمين من دون تصاريح حج، أو الناقلين للحجاج المخالفين، بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.
، شاهد.. "الخليج 365" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بـ"سبوحة" ،
المصدر : الخليج 365
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