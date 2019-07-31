معرفة موعد عيد الاضحى 2019 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية| موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك

موعد عيد الاضحى 2019 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية والذي لم يتم تحديده بشكل قاطع حتى الآن، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها لم تعلن حتى الآن عن أول أيام عيد الاضحى، وأكدت أنه سيتم إستطلاع هلال ذي الحجة، بعد غياب شمس يوم 29 ذو القعدة، ونفس المعلومات في المملكة العربية السعودية، حيث لم يتم تحديد موعد نهائي للعيد وسيتم استطلاع غرة ذي الحجة في يوم 29 ذو القعدة، ولكن أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أنه من المتوقع أن تكون غرة ذي الحجة يوم 2 أغسطس، وستكون وقفة عيد الاضحى في يوم 10 أغسطس، وأول ايام العيد يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وسيحدد الموعد النهائي للعيد يوم الخميس المقبل.

ويهتم الناس بمعرفة موعد العيد الكبير فهو يدخل السرور على القلب، ويسعد الكبار والصغار من أجواء العيد المختلفة، من اللبس والأضحية والصلاة وتجمع العائلة ومؤكلات العيد الطيبة الشهية، وأوضح معمل أبحاث الشمس، أن هلال ذي الحجة يبقى لمدة نصف ساعة في سماء مكة السعودية، ويبقى لمدة نصف ساعة في سماء مصر، وفي باقي البلاد العربية يبقى من 17 دقيقة لنصف ساعة.

موعد عيد الاضحى 2019 في مصر والسعودية

كما ذكرنا سابقا لم يتم تحديد موعد نهائي للعيد، ولكن حسب أقول معهد البحوث الفلكية في مصر، فستكون وقفة عرفة يوم 9 ذي الحجة، الموافق في شهر أغسطس الأحد 11، وفي الممكلة العربية السعودية منتظر استطلاع هلال ذي الحجة، يوم الخميس الموافق 29 ذو القعدة 1440.

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فيديو موعد عيد الأضحى في جميع الدول العربية

شاهد هذا الفيديو التوضيحي والمتوقع لموعد العيد

اجازة عيد الاضحى في مصر

يهتم العاملون في الدولة بمعرفة عدد أيام العطل الرسمية لعيد الاضحى، وفي مصر إذا كان العيد الكبير يوم الاحد فستكون الاجازات كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس اجازة رسمية.

يوم السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفة.

يوم الأحد الموافق 11 أغسطس أول أيام العيد.

يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس ثاني أيام العيد.

وينتهي رابع أيام العيد يوم الأربعاء 14 أغسطس، ويأخذ الموظفون اجازة يوم الخميس في الغالب، ويوم الجمعة والسبت اجازة رسمية، وبالتالي عدد أيام الاجازات 9 أيام، وسنتابع معكم أي معلومات جديدة حول موعد عيد الاضحى 2019 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية.