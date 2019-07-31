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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مدينة جدة السعودية : حـادث مروّع مروع يودي بحياة شابين بعد سحق سيارتهم تحت شاحنة .. شاهد الصور

لقي شابان مصرعهما في حـادث مروري مروّع على طريق المدينة بجدة، بعد ارتطام سيارتهما بشاحنة وانقلاب الشاحنة على السيارة ما أدى إلى سحقها.

وتلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً عن الحـادث، واتضح أنه وقع قبل كوبري الصالة الشمالية، وأن الشابين المتوفيين مواطنان، وارتطمت السيارة بالشاحنة وسحبتها لمسافة 20 متراً قبل أن تنقلب فوقها وتتسبب في وفاتهما.

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من جانبه، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبو زيد وفقاً لـ "سبق"، أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحـادث بفرقتي إسعاف، وقدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع، والذي نجا من الموت.