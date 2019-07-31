رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على مناطق عدة بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق عدة بالمملكة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة نجران وأضافت الأرصاد أن السماء ستكون من صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة. وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. في السياق ذاته، توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن ترتفع الحرارة نهارًا حتى نهاية هذا الأسبوع، موضحًا أنه خلال هذه الأيام ‏ستكون الحرارة مرتفعة نهارًا مع رياح سموم في الليل، وتستمر إلى نهاية هذا الأسبوع. وتابع الزعاق قائلًا: «سنعيش الأسبوع المقبل حرارة معتدلة جدًّا مع اختفاء رياح السموم، وتخف الحرارة بالتدريج حتى نهاية الأسبوع». ودرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: