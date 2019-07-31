بالفيديو.. «لص جدة» ينصب فخًا لصاحب مرسيدس ويهرب بها أمام عينيه

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تكثف شرطة جدة البحث عن رجل قام بسرقة سيارة باهظة الثمن بعد أن عرض على صاحبها أنه سيدخلها الفحص الخاص بالسيارات لشرائها إلا أنه لاذ بالفرار بها عكس اتجاه الشارع وسط ذهول الموجودين.

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وكشف لـ«عاجل» ناصر- صاحب السيارة- قصة الفيديو المتداول ان الشخص حضر مبكرًا منذ الحادية عشر صباحًا إلى أحد معارض السيارات بجدة، يبحث عن سيارة مرسيدس بعينها ولا يريد غيرها وأنه زار عدة معارض يسأل عن هذا النوع تحديدًا.

ويضيف ناصر: جاء السارق إلى المعرض مرة أخرى عقب صلاة العصر مباشرة مشيًا على قدميه، ويرتدي قميصًا كما هو موضح في الفيديو، واتفق مع العامل أن يشتري السيارة ومن ثم قال إنه يريد أن يفحصها.

وتابع ناصر: «طبعًا العامل هو الذي كان يقود السيارة حسب ما هو ظاهر في الفيديو، وحين وصلا إلى محل الفحص نزل منها وتفاوض مع عامل الفحص على المبلغ، وبعد الاتفاق؛ طلب عامل الفحص أن يتم إدخال السيارة إلى داخل المحل حتى يتم فحصها».

وهنا- بحسب ناصر- قال السارق «خلاص أنا بدخلها»، وإذا به يستقل السيارة ويشرد وسط ذهول الحاضرين، حتى أنه سار عكس الشارع العام.



