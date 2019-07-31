وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتزويد المشاعر المقدسة بـ120 ألف نسخة من المصحف

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتزويد مساجد المشاعر المقدسة بأكثر من 120 ألف نسخة من المصحف الشريف بأحجام مختلفة.

وتضمنت التوجيهات توفير تراجم معاني الكلمات بلغات عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن جهود الوزارة لتجهيز بيوت الله بكل ما تحتاج إليه من المصاحف الشريفة وتراجم معاني الكلمات بعدة لغات ليتمكن قاصدو المساجد من قراءة القرآن الكريم في أجواء إيمانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الوزارة عكفت وبوقت مبكر من هذا العام على تأمين جميع الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج للمشاعر بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات، ومنها توفير المصاحف من طباعة وإصدار مجمع الملك فهد، لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام، إلى جانب تسخير كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ونوَّه الدكتور سالم الخامري بالدعم والمتابعة من الوزير آل الشيخ لجميع أعمال وبرامج الوزارة التي تقدمها لخدمة الحجاج وتنفيذ المشاريع التطويرية التي ستسهم في التيسير على الحجاج؛ ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وفي إطار أعمال الوزارة التي تنفذها ضمن خطتها المعتمدة لحج هذا العام.