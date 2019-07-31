‪ «أمن السيارات والدراجات النارية» ينهي استعداداته للمشاركة في رالي عسير

أنهى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، استعداداته للمشاركة في رالي عسير الدولي ٢٠١٩، وذلك في ثاني مشاركاته الفعلية في السباقات والمحافل الدولية.

وأكد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في هذا المحفل السنوي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

ويضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع الفئات (T3-T2-T1) بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركتهم في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م متمثلة بتحقيق المركز الأول في فئة T2 والمركز الثاني في فئة T3 كما حقق أحد أعضاء الفريق جائزة أفضل متسابق في البطولة.

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وتأتي هذه المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه «الأمن العام»ـ باعتباره جزءًا من منظومة الأمن في البلاد، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية، وفقًا لما تلقوه من تأهيلٍ وتدريبٍ ميداني متنوع يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتفعيلًا للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030) وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يحظى به منسوبي القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.

وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.