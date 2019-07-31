جدولة الرسائل تؤخر إشعارات المخالفات

الاعتراض مفتوح
بين المصدر أن أن دول عديدة متقدمة لا تستخدم خدمة إشعار المخالفين لأنظمة المرور برسائل نصية، كما أن تأخر استقبال الرسائل لم ولن يضر قائدي المركبات كون الحد الأعلى للمخالفات توقف، كما أن الاعتراض على المخالفات مفتوح للجميع.
وكانت منصة «أبشر»، أطلقت خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قبل رجال الأمن في 3 مناطق جديدة هي: حائل، الحدود الشمالية، نجران، ليصبح عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن 7 مناطق.
خدمات متميزة
أوضح المصدر أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعًا، حيث بإمكان المستخدم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الموقع فقط، وبينت الإدارة طريقة الدخول للخدمة، وهي كالتالي: خدماتي ثم المرور ثم الاعتراض على المخالفات المرورية. وأطلقت الإدارة العامة للمرور خدمة الاعتراض الإلكتروني، بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات.
وبدأت خدمة الاعتراض في القصيم، لتلحقها بعد ذلك كل من المدينة وعسير وجازان، فيما يمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة.
مناطق تشملها خدمة الاعتراض على المخالفات
01 القصيم
02 المدينة المنورة
03 عسير
04 جازان
05 حائل
06 الحدود الشمالية
07 نجران
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